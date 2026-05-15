5月15日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・菊池市野間口（スピード違反） ＜午後＞県道・・・熊本市中央区水道町（交差点違反）国道3・・・葦北郡芦北町小田浦（スピード違反）国道3・・・葦北郡津奈木町（スピード違反）国道219・・・球磨郡多良木町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点に