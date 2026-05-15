お笑い芸人の千原ジュニアが、14日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』（毎週木曜後7：00）の人気企画「俳句査定」において「傑作50句」を達成し、『句集手花火』が6月11日に発売されることが決定。このほど、発売記念囲み取材が都内で行われ、千原が悲願を達成した現在の心境を明かした。【写真】雄叫び！「傑作50句」達成への喜びを全身で表現した千原ジュニア冒頭、千原は「芸人をやってて、まさか句集を出すような芸能生活