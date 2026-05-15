イラン情勢の出口が見えず、他の地域でも戦火がやまない中、米中２大国が果たすべき役割と責任はかつてなく重い。その米中両首脳が顔を合わせ、協調の演出に終始するだけでは物足りない。国際情勢と世界経済の安定化に向け、実効性ある対策を示すべきだ。米国のトランプ大統領が２期目で初めて訪中し、習近平国家主席と会談した。米中間では軍事や外交、先端技術などをめぐり対立が先鋭化している。初日の会談では習氏が「