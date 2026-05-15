俳優の蒼井優（40）が、7月期のTBS系金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（毎週金曜後10：00）で主演を務めることが決定した。蒼井が地上波連続ドラマの主演を務めるのは18年ぶり、同局では初となる。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優蒼井は、日本アカデミー賞では2007年に映画『フラガール』で最優秀助演女優賞、18年に『彼女がその名を知らない鳥たち』で最優秀主演女優賞を受賞。昨今では、『