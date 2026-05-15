◇スペイン1部第36節Rソシエダード1―1ジローナ（2026年5月14日ジローナ）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が14日、敵地でのジローナ戦に先発出場するも得点に絡めず後半12分に途中交代。試合は1―1で引き分け、勝ち点1を獲得。日本時間15日午後2時予定されている運命のW杯日本代表メンバー発表では吉報を待つことになった。2試合連続先発起用となった久保は攻守に奮闘するも、大きな見せ場のないまま後