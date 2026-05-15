阪神の秋山拓巳ＢＡ（ベースボールアンバサダー、３５）が１４日、石川県小松市内の小学校や支援学校を、日本海Ｌ石川の岡崎太一監督（４２）らと訪問し、野球振興イベント「トライアルベースボール」の活動を行った。午前は小松市立向本折（むかいもとおり）小学校で、５年生の児童に向けて校庭でベースボール型授業を実施。「どう楽しんでもらえるかを考えながら」と野球を模したミニゲームで交流した。午後からは石川県立小