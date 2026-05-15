自社のテントに座るヘリテイジの佐藤信吾社長。「メッシュ生地の軽いテントはロングトレイルを歩く時も役に立ちます」と話す＝長野県安曇野市ヘリテイジ（長野県安曇野市）のメッシュ生地テント「クロスオーバードームKAYA」がよく売れている。昨年4月の発売後に完売となり、追加生産した。雨よけのシート付きで760グラム、価格は7万5900円。企画した佐藤信吾（さとう・しんご）社長は20代の頃、ニュージーランドの沢で野営し