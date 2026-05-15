大手回転寿司チェーン・くら寿司（本社・大阪府堺市）は5月14日、大人気だった大阪・関西万博の店舗を再現した新店舗「くら寿司メモリアル店なんば千日前」（大阪市中央区）をオープンした。大阪・関西万博で大好評だった世界の料理 70か国の“大使館お墨付き”を楽しめる もちろん“JAPANESE SUSHI（通常提供する寿司）”も〈2026年5月13日撮影 大阪市中央区千日前『くら寿司 』大阪・関西万博メモリアル店 なんば千日前〉