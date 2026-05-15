◆ファーム・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）から今季初めて１軍に合流することが１４日、分かった。春季キャンプ序盤に右ふくらはぎを肉離れして出遅れていたが、故障も癒えて２軍で好調を維持しており、やっとチャンスが巡ってきた。４位のチームは首位ヤクルトとまだ３・５ゲーム差。開幕から激しい争いを繰り広げている外野