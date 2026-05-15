日本テレビが地上波全国ネットで生中継する２２日の巨人・阪神戦（東京Ｄ）で、両チーム前監督の原辰徳氏（６７）と岡田彰布氏（６８）がダブル解説を務めることが１４日、分かった。中継で解説コンビを組むのは初めて。東海大出身の原氏と、１学年上で早大出身の岡田氏は大学日本代表でクリーンアップを組んでいた。２２日は午後７時から放送予定。選手、監督として伝統の一戦でしのぎを削った２人のレジェンドが、今のチーム