サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕、日本時間１２日）の日本代表２６人は１５日午後２時から発表される。運命の日を前に１３日、スコットランド・プレミアリーグで、代表入りが有力なセルティックのＦＷ前田大然（２８）が敵地のマザーウェル戦で０―１の前半４１分に同点ゴールを決め、フル出場した。公式戦５試合連続得点で、今季リーグ戦１３点目。攻撃で複数ポジションをこなせる前田の絶好調ぶりは明るい材料だ。チームは