女優の蒼井優（４０）が７月スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「Ｔシャツが乾くまで」（金曜・後１０時）に主演することが１４日、分かった。連ドラ主演は、日本テレビ系「おせん」（２００８年）以来１８年ぶり。ＴＢＳ系では初主演となる。１９年に「南海キャンディーズ」山里亮太（４９）と結婚し、１児の母にもなったが、「１８年前の自分には成し遂げられなかったことと向き合い、自分の変化が見られることも楽しみ」と久々の