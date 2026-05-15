日本テレビは１６、１７日の巨人・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）を地上波生中継（関東）する。１６日は午後３時から放送で巨人ＯＢの上原浩治氏と前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏が解説。「ＮＥＸＴ」と「ＮＯＷ」をテーマに、次のイニング、次の打席、次の１球で試合が動くか、試合が動く瞬間を先読みしながら中継する。ＤＲＡＭＡＴＩＣＢＡＳＥＢＡＬＬプレゼンターの亀梨和也がホットな選手を直撃してその魅力などに迫る。１７日