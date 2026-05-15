サッカー日本代表は１５日午後２時から、都内で北中米Ｗ杯メンバー２６人の発表会見を行う。運命の日を翌日に控えた１４日、森保一監督（５７）らスタッフは、千葉県内の日本代表拠点・ＪＦＡ夢フィールドに集結。慎重な検討を重ね、人選の最終調整を行ったが、最後は指揮官の決定にゆだねられた。２月の左足首負傷から復帰ができていない主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝をメンバーに加えるか否か、などが争点になったと