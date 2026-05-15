◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）東前頭１３枚目・琴栄峰が西同１４枚目・狼雅を寄り切り、５連勝とした。兄の新関脇・琴勝峰は昨年の名古屋場所で優勝を経験。３代目若乃花、貴乃花以来で史上３組目となる兄弟幕内優勝へ、序盤戦を無敗で駆け抜けた。大関復帰の霧島は東前頭３枚目・平戸海をすくい投げで下して５連勝。勝ちっ放しは霧島と琴栄峰の２人となり、小結・若隆景ら６人が１敗で追う。＊＊＊＊＊＊＊＊