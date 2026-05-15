お笑いタレントの千原ジュニアが１４日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（ＭＢＳ制作、木曜・後７時）で「傑作５０句」を達成し、句集「手花火」（６月１１日発売、ヨシモトブックス刊、税込み１６５０円）を発売することが決定した。句集の発売は地元の京都・福知山市に建立された句碑に続いて、決定。「芸人やっていて、まさか句集を出すような芸能生活になるとは。私は本当に我ながらどこに向かっているんだというところ」と