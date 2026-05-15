阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、２６日の日本ハム戦（甲子園）から始まる交流戦でデビューする可能性が１４日、浮上した。甲子園で行われた全体練習後に、藤川監督は「もうすぐ交流戦も始まる。いろんなケースを想定しながら」と見通しを明かした。即戦力ルーキーは１月中の右脚肉離れに始まり、３度の故障離脱。それでも、ファーム公式戦初アーチを満塁本塁打で飾るなど、能力は確かだ。今月１３日