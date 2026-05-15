ソフトバンク・藤原大翔投手（２０）の起用法が、小久保裕紀監督（５４）と城島健司ＣＢＯ（４９）による「トップ会談」で決められることが１４日、分かった。福岡市内で取材に応じた小久保監督が「プロスペクト（有望株の指定選手）だから、現場だけで決められない。城島ＣＢＯと話し合う必要がある」と説明した。高卒３年目の藤原は８日に育成から支配下登録。１３日の西武戦（みずほペイペイ）でプロ初登板初先発し、４回を