阪神・佐藤輝明内野手が１４日、甲子園で全体練習に参加し、広島・栗林良吏投手との再戦を歓迎した。１５日の広島戦（甲子園Ｄ）で今季３度目の対戦。「いい投手になればなるほど、打てたときにうれしいので、頑張りたい。いつも通り、しっかり準備を。良いピッチャーですし、しっかり対策して」と意気込んだ。自身と同じ２０２０年ドラフト１位の右腕。先発に転向した今季は５試合で３勝１敗、防御率０・９６と好成績を残して