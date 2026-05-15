阪神・森下翔太外野手が１４日、甲子園での全体練習で、中堅の練習を行った。フリー打撃の打球を追い「景色を変える意味でも。やれと言われたわけではなくて、自らやったという感じです」と明かした。ここまで全試合に右翼で出場しているが、中堅手の近本が離脱中。今後は森下が守る可能性もあり、自主的に感覚を養った。１５日の広島戦（甲子園）は栗林との対戦。今季は６打数無安打に封じられているが「対戦の度に配球も変わ