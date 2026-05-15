◆米大リーグドジャース４―０ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、７回４安打無失点、８奪三振の快投で、約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げた。愛犬の誕生日に合わせたとみられる“デコピンスパイク”で今季最多１０５球を投げ、防御率は両リーグ単独トップの防御率０・８