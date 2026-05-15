◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）琴栄峰が初日から5連勝とした。狼雅戦は得意とは逆の左四つ。右はまわしにこだわらず、前に出る力強い内容。「相手の力が強いので止まらないように意識した」。昨年の名古屋場所を制した兄の琴勝峰に続き、史上初となる兄弟での平幕Vも期待される。「まだ5日。中盤、失速しないようにしたい」と自身に言い聞かすように言った。