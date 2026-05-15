道東で５月３日、部活動の送迎中に教員が運転するレンタカーが事故を起こしていたことが分かりました。北海道教育委員会は、福島県の磐越道でのバス事故なども受け、すべての道立学校を対象に実態調査を行い、安全対策を検討するとしています。福島県の磐越道で５月６日、高校のソフトテニス部の部員２１人がバスで遠征中に死傷する事故が発生しました。バスはレンタカーで、運転手の男は客を運送して対価を得る「二種