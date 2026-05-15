左足首負傷で長期離脱中のリバプールMF遠藤がW杯北中米大会に間に合う見込みとなった。地元紙リバプール・エコーは13日付で「2月に受けた足首の手術からのリハビリを続けており、本格的なトレーニング復帰に近づいている」と伝えた。患部は2月11日のサンダーランド戦で負傷。スロット監督が期待していた15日のアストンビラ戦には間に合わないとみられるが、シーズン終了前の復帰を視野に入れている。