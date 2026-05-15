ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）は日本時間１５日、「２０２６ＦＩＦＡワールドカップ」決勝戦で行われるハーフタイムショーに世界的人気グループ「ＢＴＳ」が出演することを発表した。６月１１日に北米で開幕するＷ杯。７月１９日に米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる決勝戦では史上初めてハーフタイムショーが催される。記念すべきショーのヘッドライナーとして「ＢＴＳ」と米人気歌手・マドンナ、コ