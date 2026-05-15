お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（39）が14日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演し、同期芸人を明かした。この日は「意外と40歳いってる芸人」が集まってトーク。野田は今年11月で40歳を迎えるが「僕の場合は15歳からお笑いやってて、だから濱家よりも芸歴上なんです」と語った。今年で43歳の「かまいたち」濱家隆一（42）も「野田さんって呼んでます。先輩です」とうなずいた。