一時は北中米ワールドカップ出場が確実と思われた。ボルシアMGの21歳DF高井幸大である。2024年９月、当時20歳になったばかりのCBは、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の中国戦で日本代表デビュー。同予選では４試合に出場し、堂々たるパス裁き、192センチの長身を利した空中戦、１対１の強さに惚れ惚れした。一時はアジア最強DFとも評された冨安は怪我で計算が立たず、アジア最終予選では出場ゼロ。W杯でプレーできる