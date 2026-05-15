NY株式14日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均50081.91（+388.71+0.78%） ナスダック26662.55（+260.21+0.99%） CME日経平均先物62990（大証終比：+270+0.43%） 欧州株式14日終値 英FT100 10372.93（+47.58+0.46%） 独DAX 24456.26（+319.45+1.32%） 仏CAC40 8082.27（+74.30+0.93%） 米国債利回り 2年債 3.992（+0.013） 10年債 4.462（-0.007） 30年債 5.01