ラ・リーガ 25/26の第36節 バレンシアとラヨ・バリェカノの試合が、5月15日02:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。 バレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ディエゴ・ロペス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルフォンソ・エスピーノ（DF）、ランディ・エンテカ（FW）、フラン・ペレス（MF）らが先