開催：2026.5.15 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 7 - 2 [ロッキーズ] MLBの試合が15日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとロッキーズが対戦した。 パイレーツの先発投手はメイソン・モンゴメリー、対するロッキーズの先発投手はチェイス・ドーランダーで試合は開始した。 1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってレフトへのタイムリ&#