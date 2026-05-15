武雄競輪の次開催は23、24日の2日間で争われる全プロ記念競輪。格付けはF2だがG1級の豪華メンバーが集結する。そして25日は「第73回全日本プロ選手権自転車競技大会」が行われ、そこでフォトコンテストが実施される。23〜25日は「こども部門」のフォトコンテストも。申し込み方法や詳細は武雄競輪の公式サイトまで。【4R】田中会心に乗る地元の飯塚隼人を。田中が末欠くと（6）から（2）（3）（4）（7）の2、3着。【6R】