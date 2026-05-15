ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は14日、4日間の予選が終了。きょう15日の10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目は10Rだ。井上は高いレベルで気配が安定。起こしの鈍さもだいぶ解消した。あとはスタートに集中。焦ることなく1マークを先に回れば押し切れる。対抗は内枠で4日目連勝の西岡。2コース向きの回り足を生かして的確に差したい。湯川も上位のパワーを引き出した。もうひと伸