J3福島のFW三浦知良（59）が最多10回目の出場が決まったオールスター（6月13日、MUFG国立）に向け、今季終了後にミニキャンプを実施する方針を明かした。試合はリーグごと地域ごとに構成された6チームがトーメント方式で対戦し、目標の優勝には前後半なしの30分を3試合勝ち抜く必要がある。「オールスターのためにキャンプを張る。真剣にいきたい」と話す。得点すればオールスター最多6点目。聖地国立の公式戦ではJ2横浜FC時代