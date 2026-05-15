エンジン・ボート・燃料が新しくなって4節目となるボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が、きょう15日に開幕する。「イイ値」担当の高橋大樹記者は初日メイン12R全日本王座ドリームから地元・福岡支部の羽野直也（31）をピックアップした。再び最高の結果を求めて乗り込んできた。4月25〜30日に開催された当地前回戦のGWシリーズに登場した羽野は2コースから抜きで今年初優勝を決めた。昨年4月25日の大村