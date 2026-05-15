エンジン・ボート・燃料が新しくなって4節目となるボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が、きょう15日に開幕する。初日メインは12Rの全日本王座ドリームだ。西山がインで仁王立ち。芦屋周年は2大会連続で初日ドリーム1号艇。当然、士気も高まるはず。しっかり逃げて、ファンの期待に応えるか。相手は“最大のライバル”峰だ。こちらも機の手応えは良好で、逆転まで一考か。桐生はスピード戦、羽野は巧みに