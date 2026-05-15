先週6日の東京湾カップ（船橋）でララメテオ（牡3＝川崎・酒井忍、父フリオーソ）が重賞初制覇。同馬の末脚を巧みに引き出した池谷匠翔（たくと、24＝川崎・林隆之）にとっても、デビュー7年目でうれしい初重賞タイトルとなった。「勝った直後はフワフワした気持ちだったが、翌日、川崎の関係者の方々にたくさん声をかけていただいて、改めて実感が湧いた」と笑顔だった。「調教をしている馬の頭数なら川崎の騎手では一番だ