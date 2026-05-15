函館競輪開設76周年記念G3ナイター「五稜郭杯争奪戦」（優勝賞金643万円）が14日に開幕。きょう15日の2日目は6〜12Rで二次予選7個レースが行われる。注目は12Rだ。スピード上位の嘉永が中心。ライン構成は嘉永―井上―高木の九州勢、金子―山岸―小林の関東勢、日高―簗田―山賀の南関勢で3分戦。積極的に出るのは脚質的に日高が有力。嘉永はこの動きを見極め、好機にスパートして首位。金子は嘉永より前団に位置して先に踏み