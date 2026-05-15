Snow Manの渡辺翔太がアンバサダーを務める化粧水「薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N」の新ブランドムービー『肌にスキを重ねていく』篇が、5月15日より公開。あわせて、“夏祭り”をテーマにしたビジュアルやムービーも公開される。【写真】渡辺翔太のビジュがよすぎる新ブランドムービーカット新ムービーは、朝日が昇る丘で心地良い風を感じる渡辺の姿から始まる。自然の音や風を感じる美しい情景の中、自身の肌