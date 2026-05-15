本日公開の映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、主題歌「コールドスリープ」入り予告映像が解禁された。【動画】主題歌「コールドスリープ」が入った予告映像本作は、Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画。コールドスリープ突入前のラストライブとなった昨年9月22・23日開催の「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめとするライブパフォー