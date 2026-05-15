気象台は、午前4時10分に、なだれ注意報を羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・羅臼町に発表（雪崩注意報） 15日04:10時点根室地方では、融雪による土砂災害やなだれに注意してください。根室、釧路地方では、濃霧による視程障害と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■羅臼町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意