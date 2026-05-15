選挙期間中のSNS対策をめぐり、与野党は事業者に選挙への悪影響を軽減するための対策を義務づけることなど4項目について、いまの国会で法改正することで合意しました。選挙期間中の偽情報・誤情報や誹謗中傷などへの対策強化に向け、与野党の実務者は4つの項目について、いまの国会で関連する法案の改正を目指すことで合意しました。対策を強化するのは、▼選挙への悪影響を軽減するための対策をSNS事業者に義務づけることや、▼生