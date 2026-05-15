シンガー・ソングライターのＧＡＣＫＴがこのほど、都内で行われた全国ツアー「魔王シンフォニー２０２６」の取材会に出席した。７月１４日にウエスタ川越で行われる埼玉公演からスタートし、全国８都市を巡る。今ツアーはロック曲をクラシックと融合させることがテーマ。総勢７０人超のフルオーケストラの大音響をバックに美声を響かせることになるＧＡＣＫＴは「３年かかって作り上げたライブがようやく形になってうれしい