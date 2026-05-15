韓国の男性グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮが１４日、東京ドームで、１年ぶりの日本でのファンミーティング「ＹＡＫＵＳＯＫＵ」を行った。１３日の公演と合わせて１０万人を動員し、ＣＡＲＡＴ（ファンの呼称）を熱狂させた。イベントが始まると、メンバーが中央ステージからいきなり登場。「約束！」と声を張り上げると、ＣＡＲＡＴは大歓声で応じた。「今−明日世界が終わっても−」を披露して、一気に世界観に引き込んだ