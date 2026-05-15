モデルでプロ雀士の岡田紗佳（３２）が１４日、都内で記者会見を行い、７月２２日にワーナーミュージック・ジャパンから歌手デビューすることを発表した。同日にシングル「国士無双ＬＯＶＥ」を発売する。岡田は歌手が「ずっと憧れだった」と明かし、「デビューして１５年、まさかこのタイミングとはとても思っていなくてうれしかったです」と笑顔。目標は「歌番組に出るのはもちろん、小さい時から見ていたＭステ（ミュージッ