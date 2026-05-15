【モデルプレス＝2026/05/15】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が14日、都内で開催された記者発表会に出席。ワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることを発表し、M!LKのヒット曲を手掛けた編曲家・浅野尚志氏からの楽曲提供に喜びを語った。【写真】32歳プロ雀士の美女、M!LK手掛けた編曲家の提供楽曲ジャケ写◆岡田紗佳、M!LK楽曲手掛ける編曲家の提供楽曲に「バズれるかも」デビューシングルのリードトラ