【モデルプレス＝2026/05/15】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’」が、5月13日・14日に東京ドームで開催。2日間で約10万人を熱狂させた。【写真】KPOPトップアイドル、東京ドームで大型ファンミ開催◆SEVENTEEN、ファンミ開催東京・東京ドーム公演を皮切りに、5月23日、24日には大阪・京セラドーム大阪でもドームクラスの大型ファンミーティングを