新興国で作る枠組み「BRICS」の外相会議でイランのアラグチ外相は、アメリカなどによる国際法違反を明確に非難するよう、加盟国の結束した対応を呼びかけました。14日に始まったBRICS外相会議で議長国・インドのジャイシャンカル外相は、緊張が続く中東情勢をめぐり、「BRICSが建設的な役割を果たすことへの期待が高まっている」としたうえで、ホルムズ海峡の安定が「世界経済の繁栄にとって不可欠だ」と強調しました。一方、ロイ