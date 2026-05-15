プロ雀士で、タレント・モデルの岡田紗佳さんが『歌手デビュー記者発表会』に登壇。マルチに活躍する岡田さんが7月22日『国士無双LOVE』（作詞作曲：浅野尚志）で歌手デビューすることが発表されました。【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】「歌手が憧れだった」“音でツモる” 新たな挑戦「少なくとも満貫はある」と自信岡田さんは?実は私、芸能事務所に所属する時に、なりたいジャンルで「モデル・タレント・歌手」って