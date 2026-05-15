韓国の男性13人組「SEVENTEEN」が13、14の両日、東京ドームに計10万人を集めてファンミーティングを開催した。ファンによる人気曲のアンケート企画やミニゲームなどを実施。3時間半のイベント内で最新曲「TinyLight」など18曲も披露。JOSHUA（30）は「ファンの皆さんとの距離が縮まったと思う。でもみんなが早く戻ってきてコンサートがしたい」と、兵役中のメンバー4人をおもんぱかった。