モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が歌手デビューする。7月22日にワーナーミュージック・ジャパンからシングル「国士無双LOVE」を発売する。14日、同社で会見し「事務所所属時に歌手をやりたいと言っていた。憧れがデビュー15年のタイミングでかなってうれしい」と喜びを語った。デビュー曲を手がけるのは男性グループ「M！LK」の「好きすぎて滅！」などで知られる浅野尚志氏（36）で「素敵な曲にしてもらった。私でもバズれ